So viel kostet das Bio-Essen an den Schulen in Landsberg

Die Stadt Landsberg hat für die Mittagsverpflegung an ihren Schulen einen Caterer gefunden. Der Bioanteil ist künftig höher - genauso wie der Preis.

Jetzt steht fest, wer die Schülerinnen und Schüler an den Grundschulen und der Mittelschule in Landsberg die nächsten vier Jahre mit Mittagessen versorgt. Die Mittagsverpflegung, die in Anspruch genommen werden kann, übernimmt die Firma Albrechthof Catering & Menü aus Polling im Landkreis Weilheim-Schongau. Wie berichtet ist der Bioanteil bei den Lebensmittel künftig höher, allerdings auch der Preis für die Verpflegung.

Weil der Vertrag mit dem bisherigen Caterer ausläuft, musste die Mittagsverpflegung europaweit ausgeschrieben werden. Nachdem die Grünen-Fraktion einen Antrag auf Änderung des Leistungsverzeichnisses gestellt hatte, wurde das Thema im Bildungs-, Sozial- und Kulturausschusses des Stadtrats diskutiert. Strittig waren der Bioanteil bei den Lebensmitteln und die Kosten für Stadt und Eltern. Schließlich einigten sich die Ausschussmitglieder darauf, die Entscheidung über den Bioanteil zu vertagen und beauftragten die Verwaltung, die Kosten für die Biomahlzeiten an anderen Schulen im Landkreis zu erfragen.

Kosten überraschen die Landsberger Stadträte

Die Kosten, die von der Verwaltung Anfang Mai den Mitgliedern des Bildungs-, Kultur- und Sozialausschusses präsentiert wurden, überraschten die Stadträte. Bislang habe der Caterer 5,72 Euro pro Mahlzeit inklusive Warmanlieferung und Essensausgabe verlangt. Der Kostenanteil für das Essen betrug 5,48 Euro, inklusive Anlieferung und Verteilung 5,72 Euro. Da der Elternanteil auf 3,50 Euro begrenzt wurde, zahlte die Stadt bei rund 320 Essen an vier Grundschulen und einer Mittelschule jährlich 125.000 Euro dazu.

Erfragt wurden von der Verwaltung die Kosten für Biomahlzeiten am Förderzentrum in Landsberg und in der Liebfrauenschule in Dießen. Dort werde 100 Prozent Bioware angeboten. Kostenfaktor: 4,10 Euro allein für das Essen. Die Kosten könnten bei einer aktuellen Ausschreibung aber durchaus höher ausfallen.

Täglich essen rund 320 Schüler zu Mittag

Das ist nun der Fall. Die CSU-Fraktion hatte in der jüngsten Sitzung des Stadtrats beantragt, die Beratung über die Mittagsverpflegung öffentlich zu führen. Das Mittagessen wurde einstimmig bis 31. Juli 2025 für rund 1,36 Millionen Euro an die Firma Albrechthof Catering & Menü vergeben. Der Essenpreis steigt um 0,75 Euro auf durchschnittlich 6,47 Euro.

Im Bildungs-, Kultur- und Sozialausschuss war Anfang Mai einstimmig beschlossen worden, dass der Bioanteil bei Pasta, Molkerei-Produkten, Obst und Gemüse sowie 100 Prozent Biofleisch (ausgenommen Fisch) mindestens 30 Prozent betragen soll. Auf Antrag von Stefan Meiser (ÖDP) wurde bei der Ausschreibung der Bioanteil im Angebot gewichtet. Je höher er ist, desto mehr Punkte erhielt der Anbieter. Rund 320 Schüler aßen im vergangenen Schuljahr täglich (an regulären Tagen) an den Grundschulen und der Mittelschule in Landsberg zu Mittag. Der Caterer brachte die warmen Speisen in die Schulen und verteilte sie dort auch. Zuletzt bezog die Stadt jährlich rund 58.000 Mahlzeiten von dem Caterer.