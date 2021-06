Sonja Oswald löst das Retro-Rätsel des Landsberger Tagblatts

In der letzten Folge des Retro-Rätsels hat Sonja Oswald Glück und gewinnt 1000 Euro. Dafür hat sie schon Pläne.

Praktisch „auf den letzten Drücker“ hat Sonja Oswald aus Landsberg noch mal bei unserem Retro-Rätsel gewonnen: In der letzten Folge entdeckte sie den Fehler und meldete sich bei unserer Zeitung. „Ich war ganz überrascht, als der Anruf kam“, freute sie sich über die 1000 Euro Gewinn. „Das Geld wird wahrscheinlich in Richtung Urlaub verwendet“, verrät Sonja Oswald.

Mitgemacht hat sie bei diesem Rätsel schon mehrmals. „Nicht bei jeder Folge, aber immer wieder mal“, erzählt sie. Schließlich sei sie mit dem Landsberger Tagblatt praktisch aufgewachsen. „Meine Eltern hatten die Zeitung abonniert, nachdem ich ausgezogen bin, habe ich das E-Paper.“

Nicht der erste Gewinn für die Landsbergerin

In der letzten Folge war es eine Vespa, die nicht in das Bild gepasst hatte, und das war für sie wie für viele andere, die mitgemacht haben, nicht schwer zu erkennen. „Ich kann sagen, was diese Rätsel betrifft, bin ich schon ein bisschen ein Glückskind“, verrät die 33-Jährige, die bei Hilti als Ausbilderin arbeitet. Denn es war nicht ihr erster Gewinn: „Beim Kauftag damals, als man einen Gutschein für die Geschäfte in der Innenstadt gewinnen konnte, hatte ich auch Glück.“

Wohin sie die nächste Reise führen wird, sei aber noch nicht klar. „Man muss ja erst mal abwarten, wie sich die Corona-Pandemie weiter entwickelt, wann man dann wieder wo hinfahren kann.“

Die Reise verbindet Sport mit Wellness

Sicher ist aber, dass es eine Verdingung von Sport und Wellness werden wird. „Ich bin allgemein sehr sportlich“, beschreibt sich Sonja Oswald, die als Hobby gerne Triathlon macht. „Zwar keine Wettkämpfe, aber ich bin im Sommer viel im Inselbad Schwimmen, gehe oft im Wildpark Joggen und fahre sehr gerne Rennrad.“ Und je nach dem macht sie auch mal alle drei Sportarten am selben Tag und damit ihren eigenen Triathlon. „Für richtige Wettkämpfe fehlt mir einfach die Zeit.“

Da die Ausrüstung derzeit „komplett“ ist, wird der Gewinn also eher als Reisezuschuss verwendet, um mal wieder an einem neuen Ort sporteln zu können. Genaue Vorstellungen hat sie noch nicht, aber „ich erlebe immer gerne etwas Neues“, sagt sie.

