Sperrung in der Landsberger Von-Kühlmann-Straße wird bald aufgehoben

Aufgrund von Sanierungsarbeiten ist die Von-Kühlmann-Straße in Landsberg aktuell gesperrt. Nun gibt die Stadt bekannt, wann die Fahrbahn wieder freigegeben wird.

Aufgrund der Erneuerung von Gehwegen, Parkplätzen und der Fahrbahn ist die Von-Kühlmann-Straße in Landsberg seit Anfang Oktober gesperrt. Wie die Stadt nun in einer Pressemitteilung bekannt gibt, wird die den Bereich zwischen dem Herbstweg und dem Mutterturm betreffende Sperrung voraussichtlich noch bis Montag, 29. November, andauern und am darauffolgenden Tag aufgehoben.

Zu Fuß und per Rad kann der Bereich aktuell über den Herkomer Park am Mutterturm passiert werden. Für den motorisierten Verkehr ist der Bereich gesperrt. Die Anlieger entlang der Von-Kühlmann-Straße können ihre Gebäude anfahren.

Auswirkungen auf den Stadtbusverkehr in Landsberg

Der Verkehr und der Stadtbus werden über die Katharinenstraße und den Hindenburgring umgeleitet. Die Stadtbushaltestelle „Evangelische Kirche“ entfällt, die Haltestelle „Alter Friedhof/Schwaighofstraße“ wird aber weiterhin angefahren.

Die Zufahrt zum Landratsamt und zu allen weiteren Einrichtungen einschließlich der Parkplätze erfolgt von der Katharinenstraße. (lt)

