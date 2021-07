Spitalgut Landsberg: Alles öko, oder doch nicht?

Plus Seit Jahren fordern die Grünen im Landsberger Stadtrat, das Spitalgut auf ökologischen Landbau umzustellen. Warum eine Entscheidung darüber wieder vertagt wird.

Der Stadtrat hat erneut eine Entscheidung darüber vertagt, ob das Spitalgut auf ökologischen Landbau umgestellt werden soll oder nicht. Ein Gutachten aus dem Jahr 2019, das zuletzt aktualisiert wurde, soll um strittige Punkte ergänzt werden. Denn bei der Besichtigung des Spitalguts und der anschließenden Sitzung des Stadtrats vor Ort wurde teils heftige Kritik an dem Gutachten geübt.