Sportsday Landsberg wird auf 2022 verschoben

Eigentlich sollte heuer zum ersten Mal der Sportsday Landsberg stattfinden. Warum die Veranstalter das Event verschieben.

Schlechte Nachrichten für Sportfans im Landkreis. Der Sportsday Landsberg muss auf das nächste Jahr verschoben werden. Das teilen die Veranstalter in einer Pressemeldung mit.

Niedrige Inzidenzen und die Aussicht auf weitere Lockerungen ließen die Veranstalter und alle Mitwirkende hoffen, dass am 17. Juli im Sportzentrum in Landsberg ein größeres Sportevent stattfinden kann. Nach den Gesprächen mit den Behörden in dieser Woche wurde allerdings klar, dass der Sportsday in der geplanten Form so nicht stattfinden kann, heißt es in der Pressemeldung.

"Wir hatten eine Veranstaltung mit und für die Vereine, vielen spannenden Attraktionen, mit Champions, Musik, Foodtrucks geplant und auch alles bereits in trockenen Tüchern. Ein verantwortungsvoller Umgang mit der augenblicklichen Situation zeigt uns aber, dass wir unseren Termin am 17. Juli nicht halten können", so das Sportsday-Team um Initiator Jürgen Farenholtz.

Der Landsberger Jürgen Fahrenholtz organisiert den Sportsday. Foto: Thorsten Jordan (Archivfoto)

Die teilnehmenden Vereine hätten unglaublich tolle Ideen entwickelt und vorbereitet. "Die Vorfreude ist dadurch zuletzt sensationell gestiegen, wodurch es jetzt natürlich besonders bitter ist, das Ganze verschieben zu müssen", so Fahrenholtz. Aber: die Gesundheit gehe vor. Alle Vereine und Partner hätten schon jetzt für nächstes Jahr wieder zugesagt. Ein neuer Termin werde in Kürze auf der Sportsday-Webseite veröffentlicht. (lt)

