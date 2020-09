18:55 Uhr

Landsberg: Sprachnachrichten aus der „Hölle“ Moria

Plus Abdullah Khawari lebte zweieinhalb Jahre in Landsberg. Nach einer Abschiebung und einem erneuten Versuch, nach Europa zu kommen, sitzt er seit über einem Jahr auf Lesbos fest. Eine Landsberger Freundin will ihm helfen.

Von Stephanie Millonig

„Wir sind kaputt, kaputt...“ und „Danke, dass Du uns nicht vergessen hast...“ Das ist der Inhalt von Sprachnachrichten von der griechischen Insel Lesbos nach dem Brand des Flüchtlingslagers Moria. Die Nachrichten stammen von Abdullah Khawari, gerichtet sind sie an Eva Jung aus Landsberg, die den Afghanen seit sechs Jahren kennt. Zweieinhalb Jahre lebte er in Landsberg. Jung würde ihn und seine Frau gerne bei sich in Landsberg aufnehmen.

„Ich bin müde, seit sechs Tagen bin ich auf der Straße“ – leise, in gebrochenem Deutsch berichtet der junge Mann – er ist 27 oder 28 Jahre alt, so genau weiß er es selbst nicht – aus Moria beziehungsweise dem neuen Camp auf Lesbos. Mittlerweile sind er und seine Frau Khadiya dort untergebracht.

Abdullah war einer der 69, die an Seehofers Geburtstag abgeschoben wurden

Khawari kam 2014 nach Deutschland, wie Eva Jung erzählt. Die 35-jährige Landsbergerin betreute ihn über das Rote Kreuz. 2015 kam Abdullahs zehnjähriger Bruder nach und war mehrere Monate bei Jung in Obhut, bis eine Pflegefamilie gefunden war. Der Kontakt zu Abdullah sei bestehen geblieben, auch als dieser wegen eines Arbeitsplatzes Mitte 2016 nach Regen ging.

Im Juli 2018 war Abdullah Khawari laut Eva Jung einer der 69 Afghanen, die am Geburtstag von Bundesinnenminister Horst Seehofer abgeschoben wurden. „Er wurde in der Früh abgeholt und hatte keine Möglichkeit, sich von jemandem zu verabschieden.“

In Afghanistan habe er von Gelegenheitsjobs gelebt und bei einem Freund gewohnt. Er habe dort seine 21-jährige Frau Khadiya kennengelernt und sei mit ihr erneut über die Mittelmeerroute geflohen. Seit über einem Jahr lebten sie auf Lesbos, seien in Moria registriert. Abdullah habe sich einen Stand gekauft, um Obst an- und verkaufen zu können. „Alles ist verbrannt“, sagt Eva Jung.

Die Landsbergerin Eva Jung ist mit dem afghanischen Ehepaar Khawari befreundet und würde gerne helfen. Bild: Jung

Und die Nachrichten aus dem neuen Lager sind für sie alarmierend: einmal am Tag Essen, eine Flasche Wasser und keine ausreichenden sanitären Anlagen für die vielen Geflüchteten aus Moria, die dort Unterkunft finden sollen. Abdullah Khawari berichtet am Montag davon auch dem LT. Er fürchtet, dass ein demnächst angesetzter Anhörungstermin in seinem Verfahren auf nächstes Jahr verschoben wird und er ausharren muss.

„Afghanistan ist nicht sicher“

Eva Jung engagiert sich bei „#landsbergbleibtbunt“, und auf der Facebook-Seite der Organisation ist auch eine Sprachnachricht von Abdullah Khawari zu hören, die am Samstag auf einer Mahnwache in Landsberg abgespielt wurde. Afghanistan sei nicht sicher, nur sicher zum Sterben, erklärt der junge Mann, warum er erneut nach Europa gekommen ist. Mehrfach spricht er über die Situation im neuen Lager auf Lesbos – von einer Hölle, und glaubt sich von Gott vergessen.

Eva Jung empfindet diese resignierenden Worte als besonders bitter: Sie wisse, wie gläubig Abdullah Khawari sei. Sie kennt den jungen Mann seit Langem und würde ihm gerne helfen, aber es geht ihr auch um die anderen Geflüchteten. Eva Jung würde Abdullah und seine Frau bei sich aufnehmen. Die junge Frau fragte auch schon bei der Ausländerbehörde nach.

Die Pressesprecherin des Landratsamts Landsberg, Anna Diem, kann sich nicht zu einem Einzelfall äußern. Generell könne kein Flüchtling über eine private Einladung nach Landsberg geholt werden. Grundsätzlich sei es nach dem deutschen Asylgesetz aber möglich, nach einem abgelehnten Asylantrag einen Folgeantrag zu stellen. Zu den rechtlichen Möglichkeiten im griechischen Lager könne sie sich nicht äußern. Diem erläutert, dass das Landratsamt den Aufenthalt von Geflüchteten organisiert, aber nicht der Entscheidungsträger im Asylverfahren sei. Ob aus Moria Flüchtlinge auch nach Landsberg kommen werden, dazu gebe es noch keine Auskunft.

Am Samstag ist die nächste Mahnwache in Landsberg

Für Eva Jung bleibt der Kontakt über die Sozialen Medien und weiter der Versuch, auf die Situation in dem griechischen Flüchtlingslager aufmerksam zu machen: „Am Samstag um 14 Uhr findet erneut eine Mahnwache für Moria am Landsberger Hauptplatz statt.“

