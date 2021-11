Stadttheater Landsberg: Zwischen Boulevard und Drama

Plus Das Metropoltheater zeigt in Landsberg das Kammerspiel „Die Wahrheiten“. Wie das Stück über das Thema Freundschaft ankommt.

Lutz Hübner und Sarah Nemitz haben das Thema Freundschaft in den Mittelpunkt eines Kammerspiels gestellt. „Die Wahrheiten“ sind vier liebende Personen auf dem Prüffeld Freundschaft. Das Metropoltheater München gastierten jetzt im Landsberger Stadttheater und brachten dieses Stück auf die Bühne. Ein Stück zwischen Boulevard und Drama.