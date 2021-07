Stadtwerke Landsberg: Wie der Stadtrat künftig mitreden will

Plus Die Satzung der Landsberger Stadtwerke wird überarbeitet. Warum die Stadträte mehr mitentscheiden möchten.

Die Stadträte wollen künftig bei Entscheidungen der Stadtwerke mehr mitreden. Das ist der wesentliche Inhalt eines interfraktionellen Antrags, der Anfang Mai gestellt wurde. Mittlerweile hat das Rechtsamt der Stadt den Antrag geprüft. Ergebnis: In einem wesentlichen Punkt sei der Antrag zu unkonkret. Woran es noch hakt, zeigt die Diskussion um die Ganzjahresgastronomie im Inselbad.