Stadtwerke Landsberg warnen vor Betrügern

Kunden der Stadtwerke Landsberg melden dubiose Anrufe. Was die Betrüger erreichen wollen.

Die Stadtwerke Landsberg warnen vor dubiosen Anrufern, die es auf sensible persönliche Daten abgesehen haben. Mehrere Kunden hätten dem Kundenservice gemeldet, dass es in den vergangenen Tagen vermehrt zu dieser illegalen Praxis komme. Die Stadtwerke raten davon ab, vertrauliche Angaben am Telefon zu machen.

Das Ziel der Anrufer ist laut Pressemeldung der Stadtwerke bekannt: Sie fragen nach der Nummer des Stromzählers, wollen so bestehende Energieverträge kündigen und einen neuen Vertrag für das eigene Unternehmen abschließen. „Allein der Name und die Zählernummer reichen aus, um diesen Vorgang auszulösen“, sagt Ramona Hess, Teamleitung Vertriebsservice der Stadtwerke. „Unsere Mitarbeiter haben die Vertragsdaten unserer Kunden; wir fragen solche Informationen niemals telefonisch ab.“ Verunsicherte Kunden können sich telefonisch unter 08191/9478-0 oder unter info@stw-landsberg.de an den Kundenservice wenden.

Die betrügerischen Anrufer haben es auf die Zählernummer abgesehen. Foto: Jens Büttner, dpa

Opfer der Betrugsmasche sollten sich laut Pressemeldung umgehend mit den Stadtwerken Landsberg in Verbindung setzen. Denn bevor wichtige Fristen ablaufen, müssten Betroffene vom Widerrufsrecht Gebrauch machen: „Verbrauchern steht das Recht zu, Vertragsabschlüsse egal ob vor Ort, am Telefon, im Internet oder bei Haustürgeschäften binnen 14 Tagen zu widerrufen“, sagt Ramona Hess. Sie versichert: „Unseren Kundenbetreuern sind die Maschen der Telefonbetrüger bekannt. Wir unterstützen betroffene Kunden und prüfen die Gültigkeit der Kündigung ungewollter Lieferverträge, damit der ursprüngliche Zustand vor dem Betrug schnell und möglichst schadenfrei wiederhergestellt wird.“

