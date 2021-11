Landsberg

15.11.2021

Steht die Landsberger Stadtweihnacht auf der Kippe?

Plus Die Landsberger Stadtweihnacht soll Ende nächster Woche beginnen. Doch die Skepsis der bayerischen Staatsregierung als auch die Corona-Zahlen steigen unaufhörlich. Kleinere Märkte im Landkreis sagen bereits ab

Von Vanessa Polednia

Wenn es nach Bayerns Ministerpräsident geht, sollten Weihnachtsmärkte lieber komplett abgesagt werden. Daran ließ Markus Söder in einem Pressestatement am Sonntagnachmittag keinen Zweifel. Doch dafür hat der Freistaat aktuell keine Befugnis. Stattdessen sollen nun die Regeln für die Märkte verschärft werden. Neben einer Maskenpflicht sollen „2G-Gastro-Inseln“ eingeführt werden, also abgetrennte Bereiche für die Glühweinstände, in denen die 2G-Regel gilt. Was heißt das für die Landsberger Stadtweihnacht und was sagen die Händlerinnen und Standbetreiber?

