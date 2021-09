Stille Heldin: Sieglinde Soyer aus Landsberg hat ein großes Herz

Plus Sieglinde Soyer aus Landsberg ist die Stille Heldin im Monat September. Sie ist Stadtführerin, Asylhelferin und vieles mehr.

Sieglinde Soyer ist ein bekanntes Gesicht in Landsberg. Das liegt an den vielen ehrenamtlichen Ämtern, die sie bereits bekleidet hat. Aber auch daran, dass sie ein Mensch mit Ecken und Kanten ist, der sich nicht überall einfügt und anpasst, sondern durchaus eine klare, eigene Meinung vertritt. Doch die 73-Jährige hat auch ein großes Herz für "ihre Jungs".