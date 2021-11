Landsberg

vor 53 Min.

Tag gegen Frauengewalt: Was im Landkreis Landsberg geplant ist

Plus Heute ist der internationale Tag gegen Gewalt an Frauen. Wie sich der Initiativkreis Frauenhaus Landsberg für Frauen und Kinder in Notsituationen einsetzt.

Von Dagmar Kübler

Der 25. November wurde 1999 von den Vereinten Nationen zum internationalen Aktionstag gegen Gewalt an Frauen deklariert. Seitdem finden weltweit an diesem Tag Aktionen statt. Für den heutigen Donnerstag war in Landsberg ein Informationsabend des Inner Wheel Clubs Ammersee sowie des Initiativkreises Frauenhaus Landsberg geplant, der coronabedingt abgesagt und auf Infostände auf dem Hauptplatz „verkleinert“ wurde. Unsere Zeitung hat im Vorfeld mit Edgar Gingelmaier vom „Weisen Ring“ und mit Margit Däubler von der Arbeiterwohlfahrt gesprochen, die dem Initiativkreis angehören.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .