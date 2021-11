Landsberg

17:58 Uhr

Test-Chaos auch in Landsberg: Lange Schlangen und viel Frust

Lange Schlange am Sonntag vor der BRK-Teststation im Landsberger Historischen Rathaus.

Plus Die Nachfrage nach Schnelltests ist in Landsberg groß, die Kapazitäten bei Apotheken und dem Roten Kreuz sind ausgeschöpft. Wir haben beim Ministerium und Landratsamt nachgefragt.

Von Oliver Wolff

Es ist Samstagvormittag, kurz nach halb 11 Uhr am Landsberger Hauptplatz mitten im Vorweihnachtstrubel. Die Temperaturen sind knapp über dem Gefrierpunkt. Ab und zu fällt eine Schneeflocke vom Himmel. Tamara Lehner steht zusammen mit ihrem Freund in der Schlange vor dem Historischen Rathaus und wartet. Beide sind dick eingepackt mit Mantel, Schal, Mütze und Maske. Drinnen testet das Bayerische Rote Kreuz (BRK). Über ein Dutzend Bürgerinnen und Bürger warten vor ihnen. „Wir hatten am Freitag keinen Termin mehr bekommen“, erzählt die 25-jährige Landsbergerin.

