Theater-Premiere in Landsberg: Unterhaltung leicht und luftig

Plus Die landsberger bühne zeigt nach der Corona-Zwangspause im Theatergarten „Im Sommer wohnt er unten“. Die Besetzung ist perfekt und das Stück hält, was es verspricht.

Endlich wieder ein wenig Normalität im Kulturbetrieb. Nach der Corona-Zwangspause feierte das Stück "Im Sommer wohnt er unten" im Theatergarten des Landsberger Stadttheaters Premiere. Das LT war dabei und sah perfekt besetzte Schauspieler der landsberger bühne. Warum eine Schauspielerin besonders heraus stach.