Thomas Steinbach ist einer der "Spätberufenen" in der Feuerwehr Landsberg

Plus Seit 160 Jahren gibt es die Feuerwehr Landsberg. Im Verein gibt es auch aktive Mitglieder wie Thomas Steinbach, die erst später Erfüllung im Ehrenamt finden.

Ganz schön knifflig sollen sie sein - die vielen Knotenarten, die Feuerwehranwärter und -anwärterinnen lernen müssen, um ein vollwertiges Mitglied der Feuerwehr Landsberg zu werden. Mit dem Alter wird die Ausbildung zum Feuerwehrmann und zur Feuerwehrfrau sicherlich nicht leichter. Das weiß auch Thomas Steinbach. Der Landsberger ist quasi Spätberufener, denn er ist mit 40 Jahren aktives Mitglied der Feuerwehr geworden.