Landsberg: Toter in ausgebranntem Auto - Ermittler lösen Fall

Am 31. Januar ist an der Lechstaustufe bei Landsberg ein ausgebranntes Auto entdeckt worden. Darin wurde eine Leiche gefunden.

Nach dem tragischen Tod eines Mannes in einem brennenden Auto bei Landsberg herrscht Klarheit. Das Ergebnis der Ermittlungen steht fest.

Von Dominic Wimmer

Der Fall des am Sonntag bei Landsberg in einem ausgebrannten Auto gefundenen Toten ist gelöst. „Es gibt keine Hinweise auf ein Fremdverschulden. Die Obduktion hat keine anderen Hinweise ergeben“, sagt Karl Höpfl vom Polizeipräsidium Oberbayern Nord auf Nachfrage unserer Zeitung. Demnach könne auch ein Unfall als Ursache ausgeschlossen werden.

Das an der Lechstaustufe ausgebrannte Auto wird nicht weiter untersucht

Wie mehrfach berichtet, war am Sonntagmittag an der Lechstaustufe 14 auf der gegenüberliegenden Seite von Pitzling das brennende Auto entdeckt worden. Darin befand sich die Leiche eines 46 Jahre alten Landsbergers.

Der Fundort wurde daraufhin abgesperrt, Spaziergänger und Radfahrer wurden an den Absperrungen zurückgewiesen. Nach Abschluss der Ermittlungen vor Ort wurde die Leiche geborgen und das Fahrzeug abgeschleppt. Die Staatsanwaltschaft Augsburg ordnete daraufhin eine Obduktion an, um die Todesursache des Mannes zu klären. Eine Gewaltverbrechen scheidet also aus.

Laut Polizei soll es keine weiteren Untersuchungen am Fahrzeug geben. Für die Ermittler sei das Brandgeschehen am Wagen nachvollziehbar und der Fall damit geklärt, da es sich auch um keinen Unfall handle.

