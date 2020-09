vor 2 Min.

Landsberg: Traktorfahrer sorgt für Totalschaden an geparktem Auto

Zu wenig Abstand: Ein Traktorfahrer schrammt in Landsberg an zwei geparkten Autos vorbei. Der Schaden ist sehr hoch.

Sachschaden von rund 25.000 Euro ist am Dienstagmittag in der Johann-Schmidt-Straße in Landsberg entstanden. Laut Polizei war ein 45-Jähriger mit seinem Traktor samt Kranaufbau dort unterwegs und aufgrund zu geringen Seitenabstandes wurden zwei Autos beim Vorbeifahren beschädigt. An einem geparkten Fahrzeug wurde der Seitenspiegel abgerissen, am anderen Fahrzeug wurde die komplette linke Seite aufgerissen. Dieser Wagen ist jetzt Totalschaden. (lt)

