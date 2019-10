18:13 Uhr

Landsberg: Trauer um Elfriede Neumeyer

Im Alter von 90 Jahren ist Elfriede Neumeyer gestorben. Sie war die Frau des früheren Heimatverlegers des Landsberger Tagblatts.

Von Christian Mühlhause

Elfriede Neumeyer war gebürtige Landsbergerin und immer eng mit ihrer Heimatstadt verbunden. Jetzt ist die Witwe von Rudolf Neumeyer, dem früheren Heimatverleger des Landsberger Tagblatts, im Alter von 90 Jahren gestorben.

Tochter Verena Sontheimer sagte dem LT, dass ihre Mutter seit Juni gesundheitsbedingt die Wohnung nicht mehr verlassen konnte. „Das war sehr schwer für sie, schließlich war sie ihr gesamtes Leben agil.“ Elfriede Neumeyer, gebürtige Merkle, arbeitete nach der Schule im familiären Textil- und Schneiderladen am Hauptplatz mit.

Große Sammlung über die Geschichte Landsbergs

Dort begegnete sie auch ihrem Mann Rudolf, der kurz nach der Diamantenen Hochzeit im Jahr 2011 starb. Elfriede Neumeyer war bis zum Verkauf des Bürobedarfshauses Hansa in der Ludwigstraße im Jahr 2001 die Geschäftsführerin des Familienbetriebs. Zudem kümmerte sich die dreifache Mutter sowie jeweils fünffache Oma und Uroma um die Familie.

Am Herzen lag ihr besonders der Historische Verein in Landsberg, dessen Mitglied sie war. „Über die Stadtgeschichte in den vergangenen 100 Jahren hat sie fast alles gesammelt und gewusst“, sagt die Tochter. Am Herz lagen ihr auch die Künstler Landsbergs. Zudem seien ihre Eltern viel um die Welt gereist und spielten gerne Golf und Bridge, so Verena Sontheimer.

