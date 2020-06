vor 47 Min.

Landsberg: Trauer um Herbert Langen

Herbert Langen war Stadtrat, Kreisrat, Schulrektor und vieles mehr. Warum er in Landsberg sehr beliebt war.

Von Thomas Wunder

Große Trauer in Landsberg. Am Mittwoch ist Herbert Langen im Alter von 78 Jahren gestorben. Für die SPD saß er 28 Jahre im Stadtrat und 18 Jahre im Kreistag. Langen war unter anderem 13 Jahre Rektor an der Platanenschule in Landsberg und in der Lehrergewerkschaft, der Lebenshilfe, der Arbeiterwohlfahrt sowie in einigen Landsberger Vereinen aktiv. Der gebürtige Rheinländer war dank seiner positiven Art allseits beliebt.

Für den früheren Oberbürgermeister Ingo Lehmann (SPD) war Herbert Langen nicht nur ein politischer Weggefährte. „Ich verliere einen echten Freund“, sagt Lehmann. Gemeinsam mit Herbert Langen und Ruth Sobotta war auch Lehmann 1978 für die SPD in den Stadtrat eingezogen. Vier Mal wurde Langen wiedergewählt, ehe er 2006 aus gesundheitlichen Gründen zurücktrat. Drei Jahre zuvor hatte er den Goldenen Ehrenring der Stadt erhalten. Er wird an Personen verliehen, die sich hervorragende Verdienste in kommunaler, sozialer, wirtschaftlicher oder kultureller Hinsicht erworben haben.

Er wollte versöhnen statt spalten

Politisch aktiv war Herbert Langen auch im Kreistag. Von 1984 bis 2002 gehörte er dem Gremium an. Die politische Heimat des gebürtigen Bergisch-Gladbachers war die SPD, der er 1974 beigetreten war. „Versöhnen statt spalten“, dieser Satz des früheren Bundespräsidenten Johannes Rau (SPD) trifft laut Lehmann auch auf den Politiker und Menschen Herbert Langen zu. Allerdings konnte er auch ein starker Kämpfer sein, wenn es um eine Sache ging, die ihm am Herzen lag.

Beruflich war Herbert Langen Lehrer mit Leib und Seele. 1973 absolvierte er die zweite Lehramtsprüfung, danach war er als Lehrer in der Weststadtschule tätig, bis diese in die Platanenschule und die Grundschule Katharinenvorstadt geteilt wurde. Nach 36 Dienstjahren, zuletzt 13 Jahre als Rektor, wurde er 2006 in den Ruhestand entlassen. Ein Faible hatte Langen für die Fächer Mathematik und Physik. Witz und Humor kamen auch beim Lehrer Langen nie zu kurz und seine Kollegen schätzten seinen menschlichen Führungsstil.

Herbert Langen (links) bei seiner Verabschiedung als Rektor der Grundschule an der Platanenstraße mit dem damaligen Schulrat Konrad Lemnitzer. Bild: Thorsten Jordan (Archivfoto)

Fast 50 Jahre gehörte Herbert Langen der Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft an, deren Landesvorsitzender er auch war. Auch beim Ortsverein der Arbeiterwohlfahrt war er lange Jahre Vorsitzender, ehe im Mai 2015 Margit Däubler diese Aufgabe übernahm. Herbert Langen engagierte sich auch in verschiedenen Vereinen der Stadt. Er war Leiter der Abteilung Tischtennis beim TSV Landsberg, gehörte dem Vorstand des EV Landsberg an und war Mitglied im Gesangverein Frohsinn.

Die Nachricht von seinem Tod löste große Betroffenheit in Landsberg aus, wie der langjährige Stadtrat Dieter Völkel (SPD) sagt. Herbert Langen sei von allen Seiten geschätzt worden aufgrund seiner ausgleichenden und fröhlichen Art. „Man konnte sich immer auf ihn verlassen“, sagt Ingo Lehmann. Langen sei ein positiver Mensch gewesen, eine rheinische Frohnatur, das habe ihn beliebt gemacht. Zudem habe er ein sehr empathische Art gehabt, die vor allem die Kinder zu spüren bekamen.

Themen folgen