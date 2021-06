ULP-Viertel: Unmut über Verbot der Aktion "Kunst am Bauzaun"

Trotz der Corona-Lockerungen wird eine Kunstaktion im neuen ULP-Viertel in Landsberg nicht genehmigt. Die Organisatoren sind sauer. Was das Landratsamt sagt.

Es regt sich Protest am Bauzaun zum neuen Stadtviertel Urbanes Leben am Papierbach (ULP) in Landsberg. Seit Wochen warten junge Künstlerinnen und Künstler auf den Startschuss, rund 40 Platten am ULP-Bauzaun besprühen zu dürfen. Bei der Eröffnung des Lady-Herkomer-Stegs kamen auf der einen Seite der Von-Kühlmann-Straße am Freitag unzählige Gäste ohne Masken und teilweise ohne den Mindestabstand zusammen, bemängelt Organisator Axel Flörke Stadtrat und Kulturreferent der Stadt Landsberg, in einer Pressemitteilung. Auf der anderen Seite der Straße dürften am Bauzaun des ULP aber trotz Hygienekonzept keine Aktionen stattfinden. Was das Landsberger Landratsamt dazu sagt.

Michael Ehret vom Projektträger ehret+klein hatte die 40 Bautafeln zur Verfügung gestellt und finanziert die Farben und auch ein Preisgeld. Der erste Start war für April vorgesehen, die Absage durch die Behörden für die jungen Künstlerinnen und Künstler noch nachvollziehbar. Für die aktuelle Absage für das Wochenende des 3. und 4. Juli haben die beiden Organisatoren, Elvis Jüterbock und Axel Flörke, allerdings kein Verständnis mehr.

Nach Aussage der Corona-Hotline des Landratsamts gibt es bezüglich der Definition, welche Veranstaltungen nach der neuen 13. Bayerischen Infektionsschutzmaßnahmenverordnung zulässig sind, noch Unklarheiten. Grundsätzlich gelte folgendes: Öffentliche und private Veranstaltungen und Feiern sind zulässig, das heißt bei besonderem Anlass und mit einem von Anfang an klar begrenzten und geladenen Personenkreis, wobei die Anzahl der Personen hierbei bis zu 100 Personen unter freiem Himmel betragen darf.

Corona-Hotline beruft sich auf Verordnung

„Alle anderen Veranstaltungen, Versammlungen, Ansammlungen sowie öffentliche Festivitäten sind untersagt, ebenso Feiern auf öffentlichen Plätzen und Anlagen. Daher würden wir das Projekt ‘Kunst am Bauzaun’ leider derzeit noch als unzulässige Veranstaltung betrachten müssen“, begründet die Corona-Hotline den Veranstaltern zufolge das Verbot. Die neue Verordnung gilt bis einschließlich 4. Juli.

Auch die alternative Beurteilung als kulturelle Veranstaltung im Sinne von Paragraph 25 der Infektionsschutzmaßnahmenverordnung, nach der kulturelle Veranstaltungen in Theatern, Opern, Konzerthäusern, Bühnen, Kinos und sonst dafür geeigneten Örtlichkeiten zulässig sind, kommt zu keinem anderen Ergebnis. Unter freiem Himmel sind zwar bis zu 500 Besucher zulässig, wenn der Mindestabstand von 1,5 Metern eingehalten werden kann und ein Schutz- und Hygienekonzept vorliegt – beides wäre am Bauzaun auch gegeben. Es handle sich jedoch leider nicht um eine zulässige kulturelle Veranstaltung, da es an festen Sitzplätzen (oder alternativ markierten Stehplätzen) mit entsprechendem Abstand fehle, so die Corona-Hotline. „Es lässt sich wohl kaum verhindern, dass sich auch andere Personen als die Künstler selbst und das Organisationsteam im fraglichen Bereich aufhalten, da es sich um öffentliche (Verkehrs-)Flächen handelt.“

Landsberger Landratsamt will Gespräch suchen

Jüterbock und Flörke können das nicht mehr nachvollziehen. Ihr Protest richtet sich nicht gegen die Corona-Hotline als ausführende Dienststelle, sondern gegen die nicht nachvollziehbaren Bestimmungen der Infektionsschutzmaßnahmenverordnung. „In allen anderen Bereichen des täglichen Lebens werden Freiheiten gewährt, nur im kulturellen Bereich werden Steine in den Weg gelegt“, so die beiden Organisatoren.

"Wir werden uns mit den Organisatoren noch einmal in Verbindung setzen und nach einer Lösung suchen", sagt Wolfgang Müller, Sprecher des Landsberger Landratsamts auf LT-Nachfrage. (lt)