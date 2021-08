Unbekannte Einbrecher erbeuten in Landsberg fünfstelligen Geldbetrag

Hoher Schaden bei einem Einbruch in Landsberg: Die Täter steigen in eine Gaststätte ein und holen sich einen Tresor.

Unbekannte Täter haben in einer Gaststätte im Landsberger Industriegebiet in der Nacht auf Sonntag einen Einbruch verübt. Laut Polizei stiegen die Einbrecher in der Zeit von 4.10 bis 6 Uhr über ein Fenster von Büroräumen Zugang zu dem Gebäude in der Lechwiesenstraße. Sie entwendeten einen fünfstelligen Betrag Bargeld samt Möbeltresor. (lt)

Hinweise an die Polizei Landsberg unter der Telefonnummer 08191/932-0.