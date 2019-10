vor 7 Min.

Landsberg: Unbekannte brechen Geldautomaten auf

Mit brachialer Gewalt gehen unbekannte Täter in Landsberg vor. Sie nutzen die Zeit um den Feiertag, um einen Geldautomaten im Vorraum eines Supermarkts aufzubrechen.

Unbekannte Täter haben in Landsberg einen Geldautomaten aufgebrochen. Sie nutzten offenbar den Feiertag für ihre Tat. Wie hoch die Beute der Täter war, lässt das Polizeipräsidium Oberbayern Nord offen.

Zu Geschäftsbeginn am Freitagmorgen wurde in einem Supermarkt am Penzinger Feld bemerkt, dass Unbekannte den im Vorraum aufgestellten Geldautomaten aufgebrochen hatten. Nach dem derzeitigen Stand der Ermittlungen verschafften sich die Täter in der Zeit von Donnerstag, 0 Uhr, bis Freitag, 7 Uhr, Zutritt zum Vorraum. Dort öffneten sie den Automaten gewaltsam und erbeuteten Bargeld draus. Allein durch die Beschädigungen entstand ein Sachschaden, der sich im fünfstelligen Eurobereich bewegen dürfte, teilt die Polizei mit. (lt)

Hinweise an die Kriminalpolizei Fürstenfeldbruck unter Telefon 08141/612-0.

