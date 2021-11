Unbekannte rauben in Landsberg zwei Jugendliche aus

Schreckmomente für zwei Jugendliche in Landsberg: Sie werden von einer Gruppe angegriffen. Die Unbekannten stehlen ihnen mehrere Gegenstände.

Zwei Jugendliche sind am Sonntagabend in Landsberg ausgeraubt worden. Wie die Polizei mitteilt, wurden die 15- und 16-Jährigen gegen 20.45 Uhr in der Lechstraße von vier bislang unbekannten Heranwachsenden angegangen. Die vier Täter schubsten die zwei Jugendlichen und hielten sie fest.

Dabei wurden dem 16-Jährigen ein Smartphone und Kopfhörer entwendet. Dem 15-Jährigen wurde eine Musikbox gestohlen. Insgesamt entstand ein Beuteschaden von rund 1250 Euro. Die vier Täter konnten noch vor Eintreffen der Polizei flüchten. Verletzt wurden die Opfer bei dem Angriff nicht. (lt)

Hinweise an die Polizei Landsberg unter der Telefonnummer 08191/932-0.

