vor 31 Min.

Landsberg: Unbekannte wuchten großen Stein auf Fahrbahn

Unbekannte haben in Landsberg einen großen Stein auf eine Straße gelegt. Die Polizei ermittelt.

Das hätte für Verkehrsteilnehmer böse enden können: Unbekannte schieben mitten in der Nacht in Landsberg einen riesigen Stein auf eine Straße.

Das hätte für Verkehrsteilnehmer böse enden können. Unbekannte haben in der Nacht auf Dienstag in der Ulrich-Kiffhaber-Straße in Landsberg einen schweren Stein auf die Fahrbahn geschoben. Laut Polizei beobachteten Zeugen gegen 0.30 Uhr die Personengruppe, die aus drei Frauen und drei Männern bestand, wie sie den rund 100 bis 120 Kilo schweren Stein mitten auf die Straße schoben. Eine sofort eingeleitete Fahndung brachte keine Ergebnisse. (lt)

Hinweise an die Polizei Landsberg unter der Telefonnummer 08191/932-0.

