vor 17 Min.

Unbekannte zünden Plakate von "Landsberg bleibt bunt" an

Plus Unbekannte haben eine Aktion der Initiative „Landsberg bleibt bunt“ auf der Karolinenbrücke sabotiert. Warum jetzt die Polizei ermittelt.

Von Thomas Wunder

Die Botschaften waren eindeutig: „Solidarität statt Hetze“, „Ehe für alle“ oder „Rassismus tötet“ stand auf den Plakaten, die Mitglieder von „ Landsberg bleibt bunt“ am Freitag zusammen mit an die 100 bunten Luftballons mit kleinen LED-Lichtern auf beide Seiten der Karolinenbrücke in Landsberg gehängt haben. Doch Luftballons, Plakate und Banner wurden über das Wochenende immer wieder zerstört. Die Polizei ermittelt jetzt auch aus einem anderen Grund.

