Unfall im Kreisverkehr nahe A96: Autofahrerin übersieht Wagen

Eine 29-Jährige hat an der Anschlussstelle Landsberg Ost beim Einfahren in den Kreisverkehr ein anderes Auto übersehen. Es kam zum Unfall.

Im Kreisverkehr an der Autobahnanschlussstelle Landsberg-Ost hat sich am Freitagmorgen um etwa 7 Uhr ein Unfall ereignet. Wie die Polizei mitteilt, fuhr eine 46-jährige Frau von der Nebenstrecke der A 96 in den Kreisverkehr ein und übersah dabei einen bereits im Kreisverkehr befindenden 29-jährigen Autofahrer. Die Frau fuhr auf den Wagen auf. Der Gesamtschaden beläuft sich auf etwa 3500 Euro. (lt)

