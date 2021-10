Unregelmäßigkeiten beim Wasserversorger Obere Singoldgruppe

Plus Die Untersuchung der Unterlagen des Zweckverbands Obere Singoldgruppe ergibt mehrere Unstimmigkeiten und Fehler. Wie die Prüfer darauf reagieren.

Vergangenheitsbewältigung stand bei der Verbandsversammlung des Wasserzweckverbands Obere Singoldgruppe auf der Tagesordnung. Der Bayerische Kommunale Prüfungsverband (BKPV) hatte nämlich die Tätigkeit des Wasserversorgungs-Verbands zwischen 2009 und 2019 unter die Lupe genommen und dabei einige Kritikpunkte entdeckt. Mit diesen hatten sich nun die Vertreter der Mitgliedskommunen Waal, Buchloe, Unterdießen und Landsberg bei ihrer Zusammenkunft im Waaler Bürgerhaus zu beschäftigten, bevor sie ihren Blick in die Zukunft richten konnten.