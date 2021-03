Landsberg: Unterhaltung tut gut - gerade in Corona-Zeiten

Plus Beim Einkaufen im Supermarkt trifft man zig Haushalte, und das ohne Abstand. Dass das Snowdance-Filmfestival in Landsberg komplett ohne Besucher abgehen musste, kann LT-Redakteur Dominic Wimmer nicht ganz nachvollziehen.

Nachdenkliches, Spannendes, Trauriges, Lustiges, Ernstes: Beim Snowdance Independent Film Festival in Landsberg gibt sich die weltweite Szene der unabhängigen Filmemacher die Klinke in die Hand. Und die Besucher bekommen alljährlich Lang- und Kurzfilme präsentiert, die sie ansonsten wohl nie gesehen hätten. Heutzutage gibt es einen fast unermesslichen Quell an Unterhaltungsmöglichkeiten. Es gibt zahlreiche Streaming-Portale und man kann nahezu überall via Smartphone oder Tablet nach seinen Präferenzen Filme oder Serien schauen, bis der Akku leer ist oder man viereckige Augen hat.

2022 soll das Filmfestival in Landsberg wieder mit Besuchern stattfinden

Und genau darin liegt der Charme der Veranstaltung in Landsberg: Bei Snowdance gibt es eine erlesene Auswahl an Filmen, die von den Augen von Profis gescreent wurden, bevor sie es in die Playlist des Festivals schaffen. Chef Tom Bohn hatte vor einigen Wochen noch die Hoffnung, dass sich die Corona-Lage so entspannt, dass ein Festival mit Besuchern stattfinden kann. Deshalb wurde die Veranstaltung geschoben. Dass es trotz eigentlich niedriger Inzidenzwerte im Landkreis Landsberg dann doch nicht möglich war, ist schade. Denn uns allen hätte ein kleines bisschen Normalität mit Unterhaltung gutgetan. Entsprechende Hygienekonzepte lagen vor – wie man auch am Beispiel der Preisverleihung, die ein Filmset war, sehen konnte.

So ganz kann man nicht nachvollziehen, dass die Ansteckungsgefahr in einem großen Kinosaal, wo sich wenige Besucher perfekt aus dem Weg gehen können, höher sein soll als beim tagtäglichen Einkaufen im Supermarkt. Dort rücken sich wildfremde Menschen zu Dutzenden an Obst- und Kühlregal auf die Pelle und keinen juckt’s. Das ist beinahe schon Stoff für eine schwarze Komödie – oder eher eine Tragödie?

