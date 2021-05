Verdi-Aktion in Landsberg: Rote Karte für Politiker

Am Tag der Pflege setzen sich Verdi und die Linke für die Pflegekräfte ein. Was in Landsberg und Starnberg gesagt wird.

Am internationalen Tag der Pflege hat die die Vereinte Dienstleistungsgewerkschaft Verdi. auch in Landsberg für bessere Arbeitsbedingungen in Krankenhäusern und in der Altenpflege demonstriert. Vor dem Bürgerstift der Arbeiterwohlfahrt zeigten Gewerkschaftsmitglieder der Politik die Rote Karte.

„Bundesweit fehlen schon jetzt fast 250.000 Beschäftigte in der Kranken- und Altenpflege“, sagte Roman Martynez, Gewerkschaftssekretär von Verdi in Augsburg, bei der Aktion in Landsberg. Gerade in der Pandemie zeige sich, welche Auswirkungen dieses Gesundheitssystem habe. „Die Politik darf sich nicht mehr hinter leeren Versprechungen verstecken“, so Martynez.

Die Linke protestiert in Starnberg

Auf dem Kirchplatz in Starnberg forderte Simone Ketterl, die Bundestagskandidatin der Linken im Wahlkreis Landsberg-Starnberg-Germering, dass für das Pflegepersonal viel mehr getan werden müsse. Im Rahmen der bundesweiten Kampagne „Menschen vor Profite: Pflegenotstand stoppen!“ brachte sie ihre Solidarität mit den Pflegenden zum Ausdruck. (lt)

