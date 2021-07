Viel Andrang bei den Sonderimpftagen in Landsberg

Recht zufrieden ist man im Landsberger Landratsamt mit der Nachfrage bei den Sonderimpftagen. Bald sollen die nächsten Sonderaktionen folgen.

Rege in Anspruch genommen worden sind die Corona-Sonderimpftage am Freitag vor dem Landratsamt und am Samstag in Penzing. Nachdem am Freitag 167 Personen gekommen waren, ließen sich am Samstag weitere 262 Menschen impfen, berichtete der Sprecher des Landratsamts, Wolfgang Müller, am Sonntag. „Wir sind ganz zufrieden, andere Landkreise haben schlechtere Ergebnisse bei solchen Aktionen.“ Am Freitag und Samstag lief es auch besser als am 17. Juli, als nur 80 Menschen das Sonderimpfangebot annahmen.

AstraZeneca läuft nicht so gut

Ein wesentlicher Grund dürfte laut Müller sein, dass statt AstraZeneca dieses Mal die mRNA-Impfstoffe von BioNTech und Moderna eingesetzt wurden. Mit den Sonderimpftagen sollen vor allem Menschen erreicht werden, die sich spontan immunisieren lassen wollen ohne sich irgendwo anzumelden. Darauf hoffe man auch bei den nächsten Sonderaktionen, die am Freitag und Samstag, 6. und 7. August, am Hauptplatz und in der Fußgängerzone in Landsberg geplant seien.

Die Corona-Infektionslage hat sich im Landkreis zuletzt kaum verändert. Nachdem die Sieben-Tage-Inzidenz am Freitag auf 15 gestiegen war, sank sie am Samstag auf 11,6 und verblieb auch am Sonntag bei diesem Wert. (ger)

Lesen Sie dazu auch