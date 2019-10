Landsberg: Vier Ministranten und ihre besondere Rolle

Plus Zur Ministrantengruppe der Landsberger Stadtpfarrei Zu den Heiligen Engeln gehören auch vier Erwachsene. Sie alle sind Menschen mit Behinderung. Das LT hat sie bei ihrer Arbeit begleitet.

Wenn Christine Kletzenbauer, Regina Süßmeier, Thomas Rotter und Corina Demmeler über ihre Zeit als Ministrant sprechen, dann kommen sie ins Schwärmen. „Es macht unglaublich viel Spaß“, sagt beispielsweise Süßmeier. Seit mehreren Jahren sind die vier Erwachsenen fester Bestandteil der Ministrantengruppe der Stadtpfarrkirche Zu den heiligen Engeln in Landsberg. Dass die vier unter Behinderungen leiden, stört dabei niemanden. Das LT hat die Ministranten besucht und mit ihnen auch über ihre Aufgaben gesprochen.

„Im Gottesdienst gibt unterschiedliche Rollen: Leuchter, Altardienst, Buch und Läuten“, erzählt Christine Kletzenbauer. Die 55-Jährige ist bereits seit zehn Jahren bei den Ministranten aktiv. Manchmal dürften sie auch den Weihrauch schwenken, was den vieren am meisten Spaß mache. „Die Kerzenleuchter zu tragen, ist aber auch toll“, ergänzt die 53-jährige Süßmeier. Aber eigentlich ist es ihnen egal, welche Aufgabe sie im Gottesdienst übernehmen müssen. Das liegt daran, dass sie, neben ihrer Arbeit in den Heiligen Engeln auch in anderen Kirchen im Landkreis ministrieren und deswegen viel Erfahrung mitbringen. Donnerstagabend und sonntags seien sie wöchentlich auch in Mariä Himmelfahrt, St. Katharina oder in der St. Michael Kirche in Erpfting als Messdiener aktiv.

Vorfreude auf die Fahrt der Ministranten

Corina Demmeler ist bereits seit 15 Jahren bei den Ministranten dabei. Auf sie wartet im Januar noch eine andere Aufgabe: „Regina und ich sind bei den Heiligen Drei Königen als Begleiter dabei. Das macht immer Spaß, vor allem, wenn wir mit den Kleinen unterwegs sind.“ Ein weiterer Höhepunkt im Winter werde die jährliche Ministrantenfahrt, die heuer am Nikolaus-Wochenende stattfinden soll. „Im Gemeinschaftsraum spielen wir zusammen Spiele und vielleicht machen wir auch wieder eine Nachtwanderung“, freut sich Süßmeier. Nur ein paar Tage später, an Heiligabend, hoffen die Ministranten wieder auf Weihnachtsgeschenke. „In den letzten Jahren haben wir Geldbeutel, Kissen oder Trinkflaschen bekommen“, erzählen die vier.

„Das ist alles ganz normal, wir verstehen uns gut“

Der Umgang mit den anderen Ministranten sei für die Ministranten mit Behinderung bisher vollkommen problemlos abgelaufen. „Das ist alles ganz normal, wir verstehen uns gut“, sagt Kletzenbauer. Lisa Vogg, die als Pastoralassistentin für die Ministranten- und Jugendarbeit zuständig ist, schließt sich dem an: „Die vier sind bei uns super integriert. In den zwei Jahren, in denen ich hier bin, gab es keinerlei Zwischenfälle.“ Und Süßmeier fügt hinzu: „Es ist schön, wenn man den Jüngeren helfen kann. Wir kennen uns hier ja sehr gut aus und können ihnen manche Dinge zeigen und erklären.“

Was die Ministranten sonst noch machen

Früher hätte es in der Kirche Zu den Heiligen Engeln noch die „Ministrantenkönige“ gegeben, das waren Preise für die fleißigsten Messdiener. Diese, so Demmeler, gingen fast immer an die vier. „Da waren die anderen dann manchmal schon neidisch auf uns“, erzählt Demmeler und zwinkert. Der 20-jährige Thomas Rotter freut sich besonders auf die Osterzeit. „Die Kartage sind meine Lieblingszeit hier an der Kirche“, sagt er. Speziell das Osterfeuer und die Atmosphäre darum herum seien für Rotter ein „super Erlebnis“. Er ist Fan des Fußballvereins FC Augsburg und ist damit, wie die anderen drei auch, sehr sportinteressiert. Christine Kletzenbauer geht regelmäßig zum Reiten, Corina Demmeler fährt gerne Fahrrad und Regina Süßmeier verfolgt die Spiele ihres Lieblingsvereins Bayern München ganz genau.

Und wie ist der Kontakt zum Pfarrer der Heilig-Engel-Kirche, Gregory Herzel? „Er ist ein sehr netter Pfarrer, wir verstehen uns super mit ihm“, erzählen die vier unisono. Nur das Ratschen im Gottesdienst und das schlampige Aufhängen der Gewänder sollte man sein lassen, sagt Süßmeier. „Dann kann er auch mal etwas strenger werden.“