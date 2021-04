Landsberg: Virtuelles Gedenken an das Ende des Holocaust

Jahrestag: Am 27. April 1945 werden die KZ-Außenlager bei Landsberg befreit. Ein Überlebender schildert bei der digitalen Gedenkfeier sein Martyrium.

Zum 76. Mal hat sich am Dienstag der Tag der Befreiung des Konzentrationslagers Dachau und seiner Außenlager gejährt. In Erinnerung an diesen Tag fand eine Gedenkveranstaltung als Live-Stream statt, die die Vereine Gedenken in Kaufering und Bürgervereinigung Landsberg mit dem Landkreis, der Stadt Landsberg und der Marktgemeinde Kaufering organisiert haben. Zu Wort kamen dabei auch Zeitzeugen, zudem wurde die neue Webseite „Landsberg-Kaufering-Erinnern.de“ vorgestellt.

Bereits vor der Veranstaltung hatten Oberstleutnant Thomas Sandlein, Oberbürgermeisterin Doris Baumgartl und Bürgermeister Thomas Salzberger im Bunker der Welfenkaserne, in der militärgeschichtlichen Sammlung „Erinnerungsort Weingut II“, Kränze niedergelegt. Für den Bau der Bunkeranlage waren rund 23.000 KZ-Häftlinge als Zwangsarbeiter tätig. Sie wurden in zehn Außenlagern des KZ Dachau um Landsberg und Kaufering untergebracht. Die schwere Arbeit und mangelnde oder fehlende Verpflegung, Krankheit und Kälte, sorgten für große Opferzahlen bei den KZ-Häftlingen.

Beim Bau des Bunkers im Frauenwald kamen zahlreiche KZ-Häftlinge ums Leben. Foto: Stadtarchiv Landsberg

Bei der virtuellen Gedenkveranstaltung sprachen einige Redner im Sitzungssaal des Landratsamts, andere wurden live zugeschaltet. Landrat Thomas Eichinger warb für das Gemeinschaftsprojekt „Landsberg-Kaufering-erinnern“ als wichtiges Angebot gegen des Vergessen. „Nie wieder darf passieren, was geschehen ist“, so Eichinger in seiner Rede. Dr. Jascha März von der KZ-Gedenkstätte Dachau hat die Website konzipiert. Wie er bei der Vorstellung sagte, soll sie ein digitaler Wegweiser sein.

Kauferings Bürgermeister mahnt: nicht bequem werden

Doris Baumgartl lobte die Veranstaltung als würdige Alternative, auch wenn Videobotschaften persönliche Gäste nicht ersetzen könnten. Die Erinnerungsarbeit sei nur möglich, weil sich Zeitzeugen, deren Nachfahren und Bürger dafür einsetzen würden – in Landsberg vor allem die „Bürgervereinigung Landsberg im 20. Jahrhundert“. Thomas Salzberger mahnte, nicht bequem zu werden. „Fremdenfeindlichkeit begegnet uns im Alltag. Wir wissen, wie es geschehen ist, und wie es zu verhindern ist.“

Fotowand ehemaliger Häftlinge in der Militärgeschichtliche Sammlung im Erinnerungsort Weingut II im Bunker in der Welfenkaserne in Landsberg. Foto: Thorsten Jordan (Archivfoto)

Für die beiden Vereine sprachen Michael Imhof (Gedenken in Kaufering) und Stephan Albrecht (Bürgervereinigung Landsberg). Die beiden jungen Männer betonten, wie wichtig die Begegnungen mit den Zeitzeugen und deren Nachfahren seien. Normalerweise würde um den 27. April eine jährliche Gedenkwoche stattfinden, an der auch Überlebende aus Israel mit ihren Familien teilnehmen. Dies müsse auch heuer digital stattfinden.

Mit Elchanan Knebel berichtete ein Überlebender von seinem Martyrium beim Bunkerbau. Als damals 14-Jähriger habe er vor allem unter dem Hunger gelitten. Sein Vater und sein Bruder kamen ums Leben, seine Mutter und seine Schwester traf in seiner Heimat in Kaunas im heutigen Litauen wieder.

