Landsberg: Vorbildliche Haussanierer werden ausgezeichnet

Plus Der Verschönerungsverein vergibt den Franz Xaver Dengler Preis für zwei Renovierungen von Landsberger Altstadthäusern. Welche überraschenden Funde die Preisträger gemacht haben.

Alle zwei Jahre verleiht der Landsberger Verschönerungsverein den Franz Xaver Dengler Preis für vorbildliche Haussanierung. Heuer ging er, umrahmt von einer Feier im Historischen Rathaus. Heuer ging er an zwei ganz besondere Häuser, die in Landsberg sehr für Aufsehen sorgten.

An Diana Stoewer, die aus der ehemaligen Hutmacherei Ehelechner in der Alten Bergstraße 405 in drei Jahren Café und Pension Chapeau gemacht hat, und an Dr. Christoph Höck, der ein Wohnhaus im Klösterl 57, der älteste Hausteil wurde bereits vor 1400 erbaut, in eineinhalb Jahren sanierte. Bei der Preisverleihung berichteten die Haussanierer über teils überraschende Funde. So unterschiedlich die Häuser waren, so unterschiedlich wurden sie auch von ihren Besitzern präsentiert. Während es Diana Stoewer, von Axel Flörke vom Verschönerungsverein als „Allroundkünstlerin“ bezeichnet, mit vielen Bildern und ebenso viel Charme gelang, die Besucher an der aufwendigen Renovierung teilhaben zu lassen, zeigte sich Höck fachkundig und fundiert, denn er hatte sich während der Bauzeit sogar wissenschaftliche Begleitung einholt. Was Oberbürgermeister Mathias Neuner damit meinte, als er in seiner Ansprache sagte, es gehöre Mut dazu, sich mit einem Altbau auseinanderzusetzen, verstand jeder im Saal spätestens bei der Präsentation der Bilder.

Die Decke im Gewölbekeller war äußerst fragil

Wo man heute auf edlen Zementfliesen mit historischem Muster ins Chapeau eintritt, da war einmal die blanke Erde. Wer im Gewölbekeller seinen Latte schlürft, ahnt nicht, dass die Decke äußert fragil war und abgestützt werden musste. Teilweise vier Böden übereinander verlegt, die mit dem Stemmeisen entfernt werden mussten, ein morscher Treppensockel und dann noch der Riss, der im Obergeschoss durch das Mauerwerk ging, weil sich das Haus abgesetzt hatte. Dazu noch die Brandschutzauflagen, wie sind diese kombinierbar mit der heiter-südfranzösischen Atmosphäre, die Stoewer schaffen wollte? Die Bilder sprechen von Durchhaltevermögen, Liebe zum Detail und der Freude am Erhalten. „Gefällt’s Ihnen“, fragte Stoewer kokett in den Saal, als sie die Bilder der fertig renovierten Zimmer zeigte und erntete herzlichen Applaus. Zum Schluss richtete sie ihren Dank an die Verkäufer, „die mir ihr Haus anvertraut haben und nicht einer Investorengruppe oder einem reichen Münchner.“

Das Kappengewölbe ist eine Besonderheit

Von außen sieht es klein und knuffig aus, tatsächlich hat das spätmittelalterliche Haus im Klösterl 57 über 150 Quadratmeter Wohnfläche. 1464 gab es einen durchgreifenden Umbau. Erhalten aus der Zeit sind die Schwarzküche und Bohlenstube im ersten Stock. Eine Besonderheit ist auch das preußische Kappengewölbe, das 1800 in die Remise eingebaut wurde. Die größte Herausforderung stellte das Tragwerk des Dachstuhls aus der Erbauungszeit dar. Es stand sogar der Abbruch im Raum, sagte Christoph Höck: „Da sind Ängste aufgekommen.“ Endlich wurde ein Statiker mit fundiertem Wissen gefunden, der alle Balken von Hand berechnet hat, über 40 Seiten fasst sein „Werk“. Mit Stahlträgern und Andreaskreuzen konnte der gebrochene Dachstuhl gesichert werden. Die Decken aus Lehm und Stroh wurden belassen, auch Türen und Treppen konnten erhalten werden.

Eine Katze, die vor Hexen schützen soll

Spannend waren die Funde aus beiden Häusern: Bei Diana Stoewer kamen Bajonette und alte Bier-Bügelflaschen von der Waitzinger Brauerei zutage. Christoph Höck fand unter anderem ein Medaillon der Heiligen Rita von Cascia, deren Gesicht vermutlich von den schwedischen Soldaten im Dreißigjährigen Krieg entfernt worden war. Bereits bei einer vorherigen Sanierung, 1988, fand man eine mumifizierte Katze. Diese wurden häufig tot in Fehlböden gelegt, meist über dem Kamin, um vor Hexen zu schützen, hat Höck herausgefunden.

Was der Verschönerungsverein sonst noch macht

Flörke zählte zahlreiche Maßnahmen auf, die der Verschönerungsverein durchgeführt hat, so wurden Tafeln und Inschriften an Häusern saniert und ein Rundwanderweg um den Altöttinger Weiher angelegt. Ein interessanter Abriss brachte den Namensgeber des Preises, Franz Xaver Dengler, näher. Dieser war Stadtbaumeister in Landsberg von 1945 bis 1975. „Die Stadt war früher grau in grau. Dengler hat sich dafür eingesetzt, die Altstadt zu erhalten, zu verschönern und mit Farbe auszustatten. Insbesondere lag ihm der Erhalt der Sprossenfenster, Haustüren und Stuckdecken am Herzen“, so Flörke. 1988 erhielt er die Denkmalschutzmedaille mit den Worten verliehen: „Mit seiner standhaften Haltung gelang es ihm, Bausünden in Landsberg zu vermeiden.“ Musikalisch auf hohem Niveau wurde der Festakt umrahmt von Esther Steinmeier (Violoncello) und Ayumi Janke (Klavier).