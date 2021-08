Landsberg

vor 17 Min.

Vormarsch der Taliban in Afghanistan: Ende für das Hilfsprojekt der Stelzer

Durch das Stelzen-Hilfsprojekt des Landsberger Ensembles "Die Stelzer" sollten junge Menschen in Afghanistan wieder Selbstvertrauen und Sicherheit erlangen.

Plus Die Stelzer aus Landsberg leisten in Afghanistan traumapädagogische Hilfe. Der Vormarsch der Taliban bedeutet das Aus. Wolfgang Hauck spricht von einer „Tragödie“.

Von Dominik Stenzel

Für Wolfgang Hauck war es eine Herzensangelegenheit: Seit 2018 leistete sein Theaterensemble „Die Stelzer“ traumapädagogische Hilfe in Afghanistan. Der Vormarsch der Taliban bedeutet nun aber das Ende des Projekts – kurz bevor der Landsberger eigentlich ein zweites Mal an den Hindukusch reisen wollte. Im LT erklärt Hauck, wie das Stelzenlaufen traumatisierte Menschen wieder aufbauen kann. Außerdem spricht er über seinen gefährlichen, eigenen Aufenthalt in Kabul vor drei Jahren, bei dem er bereits einen Stimmungsumschwung im Land wahrgenommen habe.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen