Landsberg

18:49 Uhr

Wahl in Landsberg: Bald mit drei Abgeordneten im Bundestag?

Die Wählerinnen und Wähler im Landkreis Landsberg haben wieder die Qual der Wahl: Am Sonntag ist Bundestagswahl, wobei viele Stimmberechtigte bereits per Briefwahl abgestimmt haben.

Plus Bei der Bundestagswahl am Sonntag lautet im Wahlkreis Starnberg-Landsberg die spannende Frage: Wer kommt außer dem Erststimmensieger sonst noch in den Bundestag? Zwei Kandidatinnen haben dafür gute Chancen.

Von Gerald Modlinger

Auch im Bundestagswahlkreis Starnberg-Landsberg steht am Sonntag eine spannende Wahlentscheidung an. Für Spannung dürfte dabei weniger die Frage sorgen, welcher Direktkandidat oder welche Direktkandidatin die meisten Erststimmen erhält und so in den Bundestag einziehen kann. Spannend wird vor allem, welche weiteren Kandidatinnen ein Mandat erringen – und zwar über aussichtsreiche Plätze auf den Landeslisten.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen