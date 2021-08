Wanderfreunde berichten: Als Landsberg noch Wanderhochburg war

Plus Die TSV-Wanderfreunde in Landsberg gibt es seit knapp 50 Jahren. Im LT erklärt die Vorsitzende Gisela Fülsch, wieso der Verein mit Mitgliederschwund zu kämpfen hat.

Wandern ist angesagt, auch bei jungen Menschen – das hat unter anderem die Corona-Pandemie gezeigt, als die Berge regelrecht gestürmt wurden. Dennoch hat sich Vieles geändert – während heute das Wandern individuell betrieben wird, oft auch sportliche Herausforderungen gesucht werden, war es früher ein Volkssport. Viele Vereine, darunter auch die TSV-Wanderfreunde Landsberg, organisierten sich im Deutschen Volkssportverband DVV und organisierten Wandertage. Das LT blickt mit Gisela Fülsch zurück auf eine Zeit, in der Landsberg Wanderhochburg war.