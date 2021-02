11:49 Uhr

Landsberg: War das angefahrene Tier ein Wolf? Jetzt herrscht Klarheit

Plus Anfang Januar wird ein Tier bei Igling angefahren. Experten vermuten damals, dass es sich um einen Wolf handelt. Jetzt steht das Ergebnis der DNA-Analyse fest.

Von Thomas Wunder

War das Tier, das Anfang Januar auf der A96 bei Igling angefahren und dabei tödlich verletzt wurde, ein Wolf? Diese Frage hat nicht nur Jäger und Landwirte aus dem Landkreis Landsberg beschäftigt. Jetzt herrscht Klarheit.

Das Landesamt für Umwelt in Augsburg hat auf Nachfrage unserer Zeitung bestätigt, dass es sich bei dem Tier um einen Wolf handelte. Letzte Sicherheit habe eine DNA-Untersuchung erbracht, die am Leibnitz-Institut für Zoo- und Wildtierforschung in Berlin durchgeführt worden war.

Das Tier war unweit des Stoffersbergs angefahren worden und zunächst im Städtischen Forstamt in Landsberg aufbewahrt worden. Auf etwa 20 bis 25 Kilogramm hatte Michael Siller, der Leiter des Städtischen Forstamts, das Tier geschätzt. Und er sagte schon damals, dass viel dafür spreche, dass es sich um einen Wolf handelt. Auf jeden Fall sei es sich um ein männliches Jungtier.

Tier ist Teil der Alpenpopulation

Die DNA-Untersuchung hat Michael Sillers Einschätzung bestätigt. Das Landesamt für Umwelt rechnet das Tier der Alpenpopulation zu, also dem genetischen Typ Wolf, der vor allem in den Alpen vorkommt. Woher der Wolf genau kommt, konnte nicht bestimmt werden, sagt Maria Hüßlein, die Pressesprecherin des Landesamts für Umwelt.

Das Tier könne keinem Rudel zugeordnet werden. In Bayern gebe es acht Standorte, an denen sich Rudel aufhalten. Männliche Jungtiere seien im ganzen Freistaat unterwegs. „In einer Nacht können sie bis zu 60 Kilometer weit laufen“, sagt Hüßlein.

Auch in der Region sind Wölfe unterwegs

Zuletzt war in der Region im Juli ein Wolf bei Wessobrunn (Landkreis Weilheim-Schongau) in eine Fotofalle getappt. Auch im benachbarten Landkreis Aichach-Friedberg war im vergangenen Juli ein Wolf aufgetreten und hatte sieben Schafe gerissen.

Lesen Sie dazu auch:

Themen folgen