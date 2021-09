Landsberg

12:39 Uhr

Warum Anwohner im Landsberger Westen kein Wasser haben

An der Ecke Iglinger Straße/Sebastian-Rieger-Straße mussten die Mitarbeiter der Stadtwerke einen Folgeschaden beheben.

Plus Im Landsberger Westen haben Anwohner am Freitagmorgen kein Wasser und eine wichtige Straße ist gesperrt. Was der Grund dafür ist.

Von Thomas Wunder

Einige Hundert Anwohner im Landsberger Westen mussten am Freitag bis zum Morgen auf Wasser verzichten und die Lechwiesenstraße bleibt in einem Teilbereich gesperrt. Unsere Zeitung hat bei den Stadtwerken nachgefragt und den Grund für die Probleme erfahren.

