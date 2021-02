vor 48 Min.

Landsberg: Warum am Kirchturm die Zeit still steht

Plus Die Uhr am Kirchturm der Stadtpfarrkirche Mariä Himmelfahrt in Landsberg ist defekt. Mesner Thorsten Poth kennt die Ursache.

Von Thomas Wunder

Am Kirchturm der Stadtpfarrkirche Mariä Himmelfahrt in Landsberg ist die Zeit stehen geblieben. Seit Freitag zeigt die Uhr immer die gleiche Uhrzeit an: drei Minuten nach zehn. Das ist schon vielen Landsbergern aufgefallen, einige haben im Pfarrbüro angerufen. Unsere Zeitung hat bei Mesner Thorsten Poth nachgefragt, was die Ursache für den Stillstand ist.

Für viele Bewohner der Landsberger Altstadt ist der Blick auf die Kirchturmuhr längst Gewohnheit. Das weiß auch Thorsten Poth. Wer die Uhrzeit wissen möchte, der blicke nicht auf die Armbanduhr oder das Handy, sondern auf die Uhr am Kirchturm der Stadtpfarrkirche. Und so hätten sich schon einige im Pfarrbüro gemeldet, weil seit Freitag die Zeit still steht.

Das Schlagwerk im Kirchturm funktioniert

Thorsten Poth vermutet, das ein Relais der Uhr beschädigt ist. Denn das Schlagwerk funktioniere tadellos, lediglich die Stunden- und Minutenanzeige nicht. Ein bis zwei Woche werde es wohl dauern, bis ein passendes Relais geliefert und installiert sei. Bis dahin muss so mancher Landsberger seine Gewohnheit aufgeben und stattdessen Armbanduhr oder Handy nutzen.

Die Kirchturmuhr der Landsberger Katharinenkirche hatte bis vor einem Vierteljahr einen Fehler im Schlagwerk. Wie Mesner Hermann Huber sagt, schlug die Stunde nicht richtig. Bei jeder vollen Stunden schlage es eigentlich zunächst vier Mal und danach erst, die Stundenzahl Um 14 Uhr seien so beispielsweise sechs Schläge zu hören. „Durch den Fehler war aber immer nach vier Schlägen Schluss“, sagt Hermann Huber. Und so musste das Schlagwerk für mehrere Tausend Euro repariert werden. Ein Privatmann habe einen Teil der Kosten übernommen und jetzt schlage die Uhr wieder richtig.

