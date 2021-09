Landsberg

vor 18 Min.

Warum das neue Taubenhaus in Landsberg noch leer ist

Zur regelmäßigen Fütterung fliegen einige Tauben das Taubenhaus am Lechufer bereits an.

Plus In der Landsberger Altstadt leben zu viele Tauben. Jetzt sollen einige der Tiere durch regelmäßige Fütterung an das westliche Lechufer gelockt werden. Doch das kann einige Zeit dauern.

Von Thomas Wunder

In der Landsberger Altstadt gibt es zu viele Tauben. Eine Zählung hat ergeben, dass an die 700 der Vögel in der Innenstadt leben. Doch wie kann die Population verringert werden? Maßnahmen, die Tiere zu vergrämen, haben in der Vergangenheit nichts gebracht. Die Stadttauben zu jagen, zu vergiften oder einzufangen und einzuschläfern, widerspricht dem Tierschutz. Das seit gut zwei Monaten versteckt zwischen Bäumen und Büschen aufgestellte Taubenhaus unterhalb des Postbergs soll von den Stadttauben künftig als Nist- und Futterplatz genutzt werden und die Tiere aus der Altstadt locken. Doch noch hat sich dort kein Tier niedergelassen.

