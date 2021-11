Warum der Landsberger Stadtrat Franz Daschner aus der UBV austritt

Plus Der Landsberger Stadtrat Franz Daschner kündigt seine UBV-Mitgliedschaft. Auch die Hangbebauung in seinem Wohnort Pitzling spielt dabei eine Rolle.

Es ist eine Nachricht, die durchaus überraschend kommt: Der Landsberger Stadtrat Franz Daschner hat seine Mitgliedschaft bei den „Unabhängigen Bürgern für Landsberg“ (UBV) am Wochenende gekündigt. Dem Gremium möchte er als fraktionsfreies Mitglied allerdings weiter angehören. Im LT spricht der 70-Jährige über die Gründe für den Schritt – und dabei zeigt sich, dass auch die umstrittene Hangbebauung in seinem Wohnort Pitzling eine Rolle spielt. Der UBV-Fraktionsvorsitzende Christoph Jell reagiert unterdessen überrascht.