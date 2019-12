Landsberg: Warum die Grünen den Kreishaushalt ablehnen

Plus Die Stadt Landsberg und die Gemeinden finanzieren den Landkreis im nächsten Jahr mit 82,5 Millionen Euro. Doch wird überhaupt so viel Geld benötigt?

Der Kreistag hat den Kreishaushalt 2020 und die Finanzplanung bis 2023 mit 36:17 Stimmen beschlossen. Diskutiert wurde über den Hebesatz für die Kreisumlage, der von 53 auf 52 Punkte gesenkt wird. Einig waren sich alle, dass gesenkt wird, aber um wie viel, darüber gab es unterschiedliche Meinungen. Die GAL plädierte für 50 Prozentpunkte. Mit 28:25 Stimmen wurde jedoch ein Hebesatz von 52 Prozentpunkten beschlossen. Die Kreisumlage in Höhe von 82,5 Millionen Euro ist die wichtigste Einnahmequelle des Landkreises. Und die müsste nach Auffassung der GAL nicht so hoch ausfallen.

Der Landkreis soll nach Meinung von GAL-Fraktionssprecherin Renate Standfest weniger von den Gemeinden einfordern und mehr von den eigenen liquiden Mitteln verwenden, anstatt Strafzins zu zahlen. „Viele Maßnahmen sind unstrittig“, sagte Standfest. Sie kritisierte aber, dass mehr Projekte eingeplant sind, als verwirklicht werden können.

Investitionen sind kein „Luxus“

Wilhelm Böhm (CSU) hob die anstehenden Investitionen hervor. Er empfinde weder den Neubau des Warmfreibads in Greifenberg noch den geplanten Teilneubau des Landratsamts am Penzinger Feld als Luxus. Auch Albert Thurner (SPD) bezeichnete den Haushalt als „sehr ordentlich“. Er gab Standfest aber recht, dass der Landkreis hohe liquide Mittel habe, hält aber einen Sprung von 53 auf 50 Prozentpunkte für zu groß.

„Es ist kein Klimaschutzhaushalt“

„Das, was drin ist, brauchen wir“, sagte Herbert Kirsch(FW). Für Herrmann Dempfle von der Bayernpartei ist dagegen eine Kreisumlage von über 50 Prozentpunkten „nicht tragbar“. Christoph Jell (UBV) hob die Investitionen für die Schulen hervor. Eine noch weitere Absenkung als 52 Prozentpunkte hielt er für ungünstig angesichts der prognostizierten Schuldenbelastung in den kommenden Jahren. Robert Sedlmayr (ÖDP) sagte, dass seine Fraktion den Haushalt inhaltlich aber nicht mittrage. „Es ist kein Klimaschutzhaushalt.“ Axel Flörke von der Landsberger Mitte sprach sich unter anderem für den Neubau eines Verwaltungsgebäudes am Penzinger Feld aus, kritisierte aber die Kosten von 45 Millionen Euro. Für ihn hat in der Abwägung das Positive am Haushalt ein größeres Gewicht.

Ein großer Ausgabeposten im nächsten Jahr ist der Neubau des Warmfreibads in Greifenberg, für den heuer 5,57 Millionen Euro angesetzt sind. Über dieses Projekt wurde, wie berichtet, vor der Haushaltsdebatte abgestimmt. Die Mehrheit war dafür, daran festzuhalten. Landrat Thomas Eichinger führte die größten Investitionsposten auf: Fast zehn Millionen Euro sind für Schulen, 3,5 Millionen für den Wohnungsbau und zwei Millionen Euro für das Feuerwehrausbildungszentrum eingeplant.

Warum der Landkreis Verwahrentgelt zahlen muss

Kreiskämmerer Thomas Markthaler nannte kurz die Kennzahlen des Haushalts: Bei der Verwaltungstätigkeit mit Einzahlungen von fast 144 Millionen Euro bleibe ein Plus von rund 14,6 Millionen Euro. Geplant seien Investitionen in einer Höhe von 29,2 Millionen Euro. Finanziert werden müsse eine Tilgung von 3,1 Millionen Euro. Es fehlen 12,8 Millionen, die aus den bestehenden freien Finanzmitteln von rund 25 Millionen Euro genommen werden. Als Haushaltsreste sind, wie Kämmerer Markthaler dem LT sagte, weitere 25 Millionen Euro schon für Projekte in vergangenen Haushalten angesetzt, die noch nicht umgesetzt sind. Der Kreis müsse für seine über 50 Millionen liquiden Mittel abzüglich eines Freibetrages Verwahrentgelt von 285000 Euro zahlen.

Kredite werden heuer keine aufgenommen, 2021 sind laut Markthaler im Finanzplan 3,1 Millionen Euro vorgesehen, 2022 20,5 Millionen Euro und 2023 19,1 Millionen Euro. Der Schuldenstand liege am 1.Januar 2020 bei 45,8 Millionen Euro und wachse, wie in der Finanzplanung vorgesehen, bis 2023 auf 75,7 Millionen Euro an.