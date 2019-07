vor 32 Min.

Landsberg: Warum die gelben Tonnen nicht geleert werden

In der Landsberger Altstadt wurden die Gelben Tonnen nicht geleert.

In der Landsberger Altstadt bleiben etliche Tonnen stehen. Wann die Tour nachgefahren wird.

Von Stephanie Millonig

Am Dienstag hätten die Gelben Tonnen in der Landsberger Altstadt abgeholt werden sollen, am Donnerstagmorgen standen sie immer noch. Der Grund: Fahrzeuge waren defekt. „Bei einem unserer Fahrzeuge ging die hintere Lenkachse kaputt und bei dem Leihfahrzeug war die Schüttung defekt“, sagt Rainer Pinno von der Entsorgerfirma Kühl. Da Leihfahrzeug sei neu gewesen, „und unseres auch noch nicht alt“.

Die Tonnen stehen lassen

Die weiteren Touren dieser Woche haben sich laut Pinno teilweise um einen Tag verschoben. Er rät aber auf jeden Fall dazu, die Tonnen am Straßenrand stehen zu lassen. „Bis Samstag haben wir alle Touren erledigt und kommende Woche läuft es wieder wie vorgesehen.“

„Es war eine unglückliche Verkettung von Vorfällen“, sagt Norbert Völl vom Grünen Punkt, dem Auftraggeber der Firma Kühl. Die Entsorger müssten schnell dafür sorgen, dass die Touren wieder korrekt gefahren werden und auch die Hotline müsse funktionieren.

Themen Folgen