Warum es ein Ehepaar von Namibia in die Landsberger Altstadt zieht

Lydia und Dr. Anthon Schröder verlegen ihren Wohnsitz von Afrika nach Landsberg. Ihre Wohnung in der Innenstadt ist reich an Erinnerungen.

Die Stadt Landsberg wächst. 29 346 Einwohner zählte die Stadt Ende 2020. Unter den Neubürgern hat das Landsberger Tagblatt zwei Menschen mit einer besonderen Geschichte entdeckt: Dr. Anthon und Lydia Schröder haben ihren Wohnsitz von Namibia nach Landsberg verlegt. Warum ihre Wahl ganz bewusst auf die Stadt am Lech fiel, erzählten sie bei einem Treffen in ihrer Wohnung in einem der schönsten Altstadthäuser in Landsberg mit Blick auf den Hauptplatz, in der Gäste namibische Kultur ebenso findet wie uralte Ahnengeschichte deutscher Auswanderer.

Betritt man ein Landsberger Altstadthaus, sollte man immer auf Überraschungen gefasst sein. So ist es auch im Haus, in das Lydia (61) und Anthon (59) Schröder im Oktober 2019 eingezogen sind. Es steht frisch renoviert – mit prächtigem gotischem Zinnengiebel – am Hauptplatz, der Eingang liegt jedoch an der Neuen Bergstraße 9, gegenüber der Schlossberggarage.

Die Schröders lieben Erinnerungen

Der Weg führt zuerst viele Stufen hinunter, vorbei an einem Fahrradkeller, durch einen bepflanzten Innenhof, eine Treppe hoch und dann öffnet sich die Tür zu einer Wohnung auf zwei Etagen mit freigelegten alten Balken, Möbeln, Spiegeln, Bildern und Kunst aus Namibia, die Geschichte erzählen.

In der Wohnung der Schröders in der Landsberger Altstadt finden sich viele Erinnerungen. Foto: Thorsten Jordan

Eine bequeme Ledercouch mit Patina steht vor den Fenstern zum Hauptplatz, durch die sich am Ende der Salzgasse sogar der Lech erblicken lässt. Daneben ein Sofa mit Überwurf, das schon Anthon Schröders Urgroßeltern gehört hat, die einst von Berlin nach Namibia ausgewandert sind, wo sein Urgroßvater Geschäftsführer der Diamantengesellschaft wurde.

Sein Hut, platziert auf einem großen Spiegel, erinnert noch an ihn und ebenso der Kabinenkoffer, der damals auf der langen Schiffsreise mit dabei war. Die Schröders lieben Erinnerungen, besonders solche, die im Herzen bleiben. Deshalb kam es für sie auch gar nicht infrage, ihre Schätze in Namibia zurückzulassen. Wie einst ihre Vorfahren – Lydias Ahnen wanderten vor rund 300 Jahren nach Südafrika aus – ließen sie diese per Schiff nach Deutschland bringen. Der Container stand zuerst in Penzing. Von dort wurde alles mit einem Kleinbus Stück für Stück geholt und unter Mühen in die Wohnung gebracht.

Lesen Sie dazu auch

Dr. Anthon Schröder unterhielt eine Arztpraxis in Windhoek

Die Schröders blicken zurück auf ein reiches Leben. Dr. Anthon Schröder unterhielt 26 Jahre eine Arztpraxis in Windhoek, war Betriebsarzt für viele große Firmen, Vertrauensarzt verschiedener Botschaften, Spezialist für Allergien. „Wer in Namibia mit Lebensmitteln arbeitet, muss jährlich ärztlich untersucht werden“, erzählt er. Er reiste dafür durchs ganze Land. „Man kommt dadurch zu Menschen, die man sonst nie sehen würde.“ Das Paar war stets mit seinem Landrover „Henry“, der inzwischen 450000 Kilometer auf dem Buckel hat, unterwegs und nutzte jede geschäftliche Fahrt, um die Region zu erkunden. Auch Lydia Schröder kam als Architektin viel im Land herum. Viele Jahre baute sie für die Regierung Kliniken in entlegenen Regionen, sogenannte Buschkrankenhäuser. Die Anreise war oft beschwerlich und nur mit einem Allradfahrzeug möglich.

Das Kind-Haus in der Landsberger Altstadt. Foto: Thorsten Jordan

Sie erlebte Traditionen und Gemeinschaft bei den Dorfbewohnern, Tänze, Feiern und Gebete anlässlich des neuen Krankenhauses. In einem persönlichen Bildband „Travels with Henry“ hat sie ihre Reisen durch Namibia, durch Tropen- und Wüstengebiete, dokumentiert. Ihre „Liebesbeziehung“ zu Namibia hat sie in ihrem Buch „A Yellow Butterfly on an Elephant’s Foot“ in Worte gefasst, liebevoll illustriert von ihrer Tochter Nicola Fouché. Es ist im Buchhandel erhältlich (ISBN 978-3-9822864-2-6) oder direkt bei der Autorin unter schroderlydia@icloud.com.

Die neue Wohnung sollte mindestens 300 Jahre alt sein

Das Leben des Paars änderte sich durch Anthon Schröders neue ärztliche Ausrichtung. Er ist heute davon überzeugt, dass jede Krankheit „im Kopf beginnt“ und hat sich in Deutschland in speziellen Methoden der Traumabehandlung ausgebildet. Heute bietet er Ego-State-Therapie und Ericksonische Hypnosetherapie an. Da sich auch die Situation für Weiße in Namibia verschlechtert habe und sich ihre auf der ganzen Welt verstreuten Kinder einen Familienmittelpunkt wünschten, fassten die Eheleute Schröder den Entschluss, nach Deutschland überzusiedeln.

Über fünf Jahre reisten die Schröders beruflich durch Deutschland, von Stralsund bis Freiburg, immer mit offenem Blick nach einem neuen Domizil, an das sie ganz besondere Anforderungen stellten, die nun in Landsberg allesamt erfüllt sind. „Die Wohnung sollte in einem mindestens 300 Jahre alten, aber neu sanierten Haus sein. Ich wollte ohne Auto einkaufen können, der Marktplatz sollte zu Fuß erreichbar sein. Wasser, Wald und Bahnhof sollten in fünf Minuten erreichbar sein und der internationale Flughafen in 1,5 Stunden“, fasst Lydia Schröder ihre Wunschliste zusammen.

Ihr Lebensmotto, den Fokus auf das Positive zu richten, hat sie in das Landsberger Altstadthaus geführt, das nun alle Wünsche vereint. Lydia und Anthon Schröder ist Landsberg inzwischen richtig ans Herz gewachsen. Lydia Schröder liebt die „little dolls houses“, die wie Puppenhäuser wirkenden Altstadthäuser, die sie gern fotografiert, und die Freiheit, überall spazieren gehen zu können – im Gegensatz zu Namibia, wo Gelände häufig privat ist und nicht betreten werden darf.