Landsberg: Warum in der Altstadt-Lounge die Lichter aus sind

Die Altstadt-Lounge in Landsberg ist derzeit geschlossen. Der Pächter hat aufgehört.

Plus In der Landsberger Innenstadt kommt wieder Bewegung in die Gastroszene. Jetzt steht die Altstadt-Lounge ohne Pächter da.

Von Stephanie Millonig

Die VR-Bank Landsberg-Ammersee sucht einen neuen Pächter für die Altstadt-Lounge. Warum der bisherige Pächter Dimitrios Skinitis zum 31. Oktober aufgehört hat und warum es mit der Gaststätte jetzt doch ganz schnell weitergehen könnte.

„Aus personellen Gründen“, sagte Dimitrios Skinitis auf Nachfrage des Landsberger Tagblatts. Er habe für das Lokal nicht das geeignete Personal bekommen, um parallel zwei Gaststätten führen zu können. Für das Vereinslokal des VfL Kaufering „Bei Dimi“ bleibt Skinitis Pächter – „das funktioniert wie gehabt“. Gäste, die Gutscheine für die Altstadt-Lounge erworben hätten, könnten die bei Dimi einlösen. Dimitrios Skinitis hatte das Lokal im Gebäude der VR-Bank Landsberg-Ammersee seit September 2018 geführt, wie er erzählt. Die Genossenschaftsbank ist bereits im Gespräch mit Interessenten, wie Marketingchef Manfred Doll dem Landsberger Tagblatt sagte. Die Bank musste das Objekt bisher nicht ausschreiben, da sich laut Doll bereits Landsberger Gastronomen gemeldet haben, die erfahren hatten, dass Skinitis aufhört. Wann die Altstadt-Lounge wieder aufmacht, kann Manfred Doll aber noch nicht sagen.

