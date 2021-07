Landsberg

06:04 Uhr

Was Rockstar Günther Sigl mit Landsberg verbindet

Der Musiker Günther Sigl hat mit der Spider Murphy Gang etliche Erfolge gefeiert. Aufgewachsen ist der heute 74-Jährige in Landsberg.

Von Romi Löbhard

„Mia gfrein uns, dass ma wieder spuin derfa!“ Günther Sigl, Frontmann der Spider Murphy Gang, ist gemeinsam mit seinen Bandkollegen voll auf Bühne und Auftritt gepolt. Am Sonntag, 1. August, ab 19 Uhr macht die bayerische Kultband beim LechStadtFestival auf dem Schlüsselanger in Landsberg Station. Damit kommt Sigl wieder einmal zu seinen familiären Wurzeln und an die Stätte seiner Kindheit zurück.

