Landsberg: Was hat die Fischergilde am Altöttinger Weiher vor?

Im Bauausschuss des Landsberger Stadtrats gibt es Nachfragen. Die Antwort der Verwaltung fällt knapp aus.

Von Gerald Modlinger

Wird am Altöttinger Weiher gebaut? Diese Frage kam am Ende der jüngsten Bauausschusssitzung ins Landsberg aufs Tapet. Henrik Lüßmann (Grüne) sprach an, dass die Fischergilde Barbara mit der Stadtverwaltung Gespräche über den Neubau einer Geschäftsstelle auf der Festwiese neben dem Weiher führe. Er wollte den Stand der Dinge erfahren.

Henrik Lüßmann erinnert an den Rundweg am Ufer

Zugleich wies rief Lüßmann in Erinnerung, dass die Stadt seit vielen Jahren das Ziel verfolge, das Ufer des knapp zwei Hektar großen Gewässers am Nordrand der Stadt für die Öffentlichkeit zugänglich zu machen und einen Rundweg zu ermöglichen.

Auch Reinhard Skobrinsky hatte schon von den Bauabsichten der Fischergilde gehört. Er sei von Nachbarn darauf angesprochen worden. Zugleich machte der BAL-Stadtrat deutlich, dass eine Fischer-Geschäftsstelle auch auf der anderen Seite des Weihers am Jahn-Sportplatz gebaut werden könnte. Außerdem könnte es Ärger geben, wenn die Sache in der Verwaltung ohne den Bauausschuss behandelt werde.

Zum von Lüßmann erfragten Sachstand erfuhren die Bauausschussmitglieder jedoch nicht viel. Mathias Rothdach vom Referat für Stadtplanung und Umwelt bestätigte nur, dass Gespräche geführt worden seien. Er versicherte auch, das Ziel, den Altöttinger Weiher freizuhalten, werde weiter verfolgt. Die Geschäftsstelle der Fischer könnte beim Parkplatz gebaut werden, ohne den Zugang zum Gewässer einzuschränken.

Auf die Stadt kommt es zweifach an

Auch Johannes Vogel, der Vorsitzende der Fischergilde, hielt sich auf LT-Nachfrage mit Einzelheiten zu diesem Thema zurück. Es liefen Verhandlungen, „aber es gibt bis jetzt kein Ja und kein Nein“, sagte er. Der Verein habe zwar eine Vorstellung, was er bauen wolle, „aber es ist noch nicht raus, ob wir so bauen dürfen“. Weitere Angaben machte er nicht. Auf die Stadt kommt es bei dem gewünschten Bauvorhaben in zweifacher Hinsicht an: Zum einen ist sie die Genehmigungsbehörde, zum anderen auch die Eigentümerin des Grundstücks, auf dem die Fischergilde Barbara bauen will.

Den Altöttinger Weiher für die Öffentlichkeit zugänglicher zu machen, verfolgt die Stadt bereits seit fast 20 Jahren. So wurde 2003 damit begonnen, Kleingärten am Nord- und Westufer, für die Pachtverträge auslaufen, auf die andere Seite des Weihers zu verlegen. Dabei geht es um rund 30 Parzellen. 2013 war diese Verlagerung so weit fortgeschritten, dass am Altöttinger Weiher eine neue Grünfläche von rund 3200 Quadratmetern entstanden war.

