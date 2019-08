vor 33 Min.

Landsberg: Was ist mit der seit Langem geplanten Inselbad-Sanierung?

Schon 2018 hätten in Landsberg Arbeiten beginnen sollen. Der Stadtrat hakt nach

Von Dominic Wimmer

Endspurt in den Sommerferien – und auch im Landsberger Inselbad. Traditionell schließt das Freibad am letzten Sommerferientag (diesmal 9. September). Nicht nur Besucher, sondern auch Politiker fragen sich: Wann wird das in die Jahre gekommene Bad saniert? Eigentlich sollten die Arbeiten im Herbst 2018 beginnen. Doch bislang ist nichts geschehen. Jetzt hat die Stadtratsfraktion der Landsberger Mitte eine Anfrage an den Oberbürgermeister gestellt. Sie will wissen, wie der Sachstand ist und hat einen dicken Fragenkatalog vorgelegt.

Ein ellenlanger Fragenkatalog zur geplanten Sanierung

Im Sommer 2017 gab es eine große Umfrage unter den Besuchern. Sie wurden gefragt, wie das Inselbad nach einer nötigen Sanierung aussehen soll: wie ein Spaßbad, wie ein Wellness-Bad, wie ein Schwimmbad mit Sauna oder wie das bisherige Familien- und Sportbad. Fast 4000 Personen nahmen an der Umfrage teil und gaben an, dass sie weiterhin ein Bad für Familien und Sportler wollen.

Wie es damals hieß, werde 2018 die „Planungssaison“ sein, die technische Ertüchtigung könnte im Winterhalbjahr 2018/19 erfolgen und die bauliche Sanierung oder Erneuerung im Winterhalbjahr 2019/20. Im Sommer 2020 könnte alles fertig sein, erläuterten die Stadtwerke im September vor zwei Jahren. Jetzt schreibt die Landsberger Mitte: „Seither scheint es aber, dass das Inselbad vom politischen Radar gänzlich verschwunden ist.“ Sie bringt in ihrer Anfrage auch die „katastrophalen“ Zustände der Technik aufs Tapet.

Auch andere Parteien haken wegen des Inselbads nach

In ihrer Anfrage wirft die vierköpfige Fraktion etliche Fragen auf, unter anderem: Wie konkret sind die Planungen gediehen? Wurde die favorisierte Planung weiter verfolgt? Gibt es eine Ausschreibung, aus der Zeit- und Kostenrahmen ersichtlich werden? Kann die Stadt oder das Kommunalunternhmen Stadtwerke Landsberg mit Zuschüssen rechnen? Wie stellt sich das Bad in Bezug auf Ressourcenverbrauch – Trinkwasser, fossiler Energieeinsatz, Strom dar? Sind in den Umbau technische Verbesserungen eingeplant, um erneuerbare Energien mit zu nutzen? Kann es passieren, dass während der Umbauphase das Inselbad geschlossen bleibt? Außerdem wird hinterfragt, wie das Bad im Zuge des anstehenden Lechstegbaus in das zukünftige Ensemble eingefügt werden kann.

Herrscht nach dem 24. September Klarheit?

Die Landsberger Mitte ist nicht die einzige Partei, die das Thema auf der Agenda hat. Im Mai wollte die UBV von den Stadtwerken wissen, wann die der Sanierung losgeht. Die Antwort von Stadtwerke-Vorstand Norbert Köhler damals: „enge personelle Ressourcen, Mehrbelastungen im Bau und Betrieb sowie Projekte, die deutlich mehr Einsatz/Aufwand erfordern, wie zum Beispiel die Sanierung der Parkgarage Schlossberg und die unmittelbar anschließende Wasserkrise“. Auch zur Finanzierung der Inselbadsanierung sei „bisher noch keine finale Abstimmung der Stadt erfolgt“. Wie Köhler gestern auf Nachfrage mitteilte, wird sich der Verwaltungsrat der Stadtwerke am 24. September mit dem Thema beschäftigen.

Lesen Sie auch: Inselbad Landsberg: Dem Kioskpächter reicht eine Saison

Themen Folgen