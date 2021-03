17:53 Uhr

Landsberg: Welche Events dieses Jahr stattfinden sollen

Wegen der Corona-Pandemie werden viele Großveranstaltungen abgesagt oder verschoben. Was in Landsberg geplant ist.

Von Gerald Modlinger

Während in Dießen der Töpfermarkt von Mai auf Ende Juli verschoben und in Kaltenberg das Ritterturnier im Juli bereits jetzt wegen der Corona-Pandemie abermals abgesagt wurde, hofft die Stadt Landsberg weiterhin, ihre in den nächsten Monaten geplanten größeren Veranstaltungen wie geplant abhalten zu können.

Der Süddeutsche Töpfermarkt bleibt im Terminkalender

„Wir haben große Hoffnung, dass wir in diesem Jahr Veranstaltungen durchführen können. Wir planen unter Berücksichtigung der Hygienevorschriften und entsprechenden Konzepten“, informiert Simone Sedlmair von der Pressestelle der Stadt auf Nachfrage unserer Zeitung. Demnach soll das Volksfest „Landsberger Wiesn“ vom 11. bis 13. und 17. bis 20. Juni stattfinden. Die im vergangenen Jahr ausgefallene Herkomer-Konkurrenz soll vom 8. bis 11. Juli nachgeholt werden. Weiter im städtischen Terminplan enthalten sind auch der Süddeutsche Töpfermarkt am 24./25. Juli und der Veitsmarkt vom 6. bis 8. Juni.

Eine Traditionsveranstaltung wird jedoch fehlen: Das Stadtfest werde es in diesem Jahr nicht geben, aber auch in diesem Fall gebe es Vorüberlegungen für eine alternative Veranstaltung, teilt die Pressesprecherin der Stadt mit.

