Landsberg

vor 17 Min.

Welfenkaserne in Landsberg: Der Erinnerungsort wird erweitert

Hauptmann Gerhard Bechtold vor der neu geschaffenen „Befreiungswand“ in der militärgeschichtlichen Sammlung der Landsberger Welfenkaserne.

Plus Im Zweiten Weltkrieg müssen KZ-Häftlinge bei Landsberg einen gigantischen Bunker errichten. Eine Sammlung erinnert seit zehn Jahren an deren unfassbares Leid.

Von Dominik Stenzel

Beim Betreten des riesigen Bunkers in der Landsberger Welfenkaserne erschleicht einen sofort ein beklemmendes Gefühl. Tausende KZ-Häftlinge sollten hier gegen Ende des Zweiten Weltkriegs im Auftrag des NS-Regimes eine gigantische Flugzeugfabrik errichten. Wegen der menschenunwürdigen Bedingungen verloren viele ihr Leben. Seit zehn Jahren erinnert die militärgeschichtliche Sammlung „Erinnerungsort Weingut II“ daran und gibt den Menschen, die in den KZ-Außenlagern um Landsberg und Kaufering eingesperrt waren, ein Gesicht. Hauptmann Gerhard Bechtold ist der Leiter. Im LT spricht er über die Entstehungsgeschichte und verrät, wie die Sammlung in der Corona-Krise verändert und erweitert wurde.

